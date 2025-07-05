MUHİTTİN BÖCEK’İN AİLESİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA: ESKİ GELİNİ GÖZALTINDA, OĞLU İSE ARANIYOR!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “rüşvet” soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Böcek ile eski gelini Z.K.’nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan oğlu M.G. Böcek’in ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Soruşturmada, 3 şüpheliye yönelik iki ayrı rüşvet eylemi kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

İddialara göre, İstanbul’da tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun ifadeleri ve belgeler ışığında, 2 ayrı rüşvet olayına dair somut deliller elde edildi. 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık 10-15 gün önce, Yusuf Yadoğlu’nun ofisinde gerçekleşen görüşmede Gökhan Böcek’in seçim çalışmaları için 25 milyon TL talep ettiği, karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL fatura ödendiği iddia edildi. Firma yetkilileri, giydirme işinin Muhittin Böcek’in kampanyasına ait olduğunu, ödemelerin Yadoğlu’nun şirketleri üzerinden yapıldığını doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da bu iddiaları destekliyor.

BANKA HAREKETLERİ İDDİALARLA UYUMLU BULUNDU

İkinci olayda, 2025 Şubat ayında Gökhan Böcek’in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar firmasından 30 milyon TL değerinde bir ev satın alındığı, bu bedelin Yadoğlu tarafından üç taksitte ödendiği ileri sürüldü. Banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanları da iddialarla uyumlu bulundu.

5 Temmuz 2025’te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında gözaltı kararı uygulanarak adli işlemler başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik iki ayrı eylem nedeniyle soruşturmanın devam ettiğini ve arama, el koyma ile gözaltı işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında firari olduğu kaydedildi.