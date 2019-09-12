Büyükşehir belediye başkanları toplantısında siyasi fark gözetmeksizin çalışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, toplantıda "Bu ülke 81 vilayetinin tamamıyla hepimizin olduğuna göre, sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması da bizlerin ortak sorumluluğudur." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı toplantıyı gerçekleştirdik. Öncelikle uzlaşının ilk adımı olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi fark gözetmeden ülke çıkarları için çalışılacağını vurgulamasını değerli bulduk.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Büyükşehir Belediye Başkanı mevkidaşlarımla, T.C Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye'de verdiği davete katıldık. Ülkemizin menfaatleri için ortak hareket etmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek için devletimizin tüm kademeleriyle iş birliği yapacağız.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldık. Uzun soluklu hizmet yolunda ortak aklın önemiyle çalışmalıyız. Siyasal zeminden uzak bir tutumla ortak bir payda ve amaç için şehirlerimizin gelişimine katkı sunmalıyız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Verimli bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz. Nasıl yöntem belirleyeceğimiz konuşuldu. Bir komisyon önerisi yaptık. Kendileri kabul etti. CHP ve AK Partili belediyelerden bir komisyon kurulmasına karar verildi.

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