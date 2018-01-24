Zeytin Dalı Harekatı'nı izleyen gazeteciler için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda mobil basın merkezi oluşturuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) oluşturulan mobil basın merkezi hizmet veriyor.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gelişmeleri takip eden gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait "mobil basın merkezi" olarak hizmet veren tır, sınır kapısında konuşlandı.



Burada görevlendirilen BYEGM personeli, basın mensuplarının koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı oluyor.



Harekatı, Türk basın mensuplarının yanı sıra ABD, Japonya, Çin, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İspanya ve Suriye gibi ülkelerden gelen 180'i aşkın basın mensubu takip ediyor.



Merkezde, gazetecilere internet erişimi, bilgisayar ve yazıcı gibi teknik destek verilmesinin yanı sıra çay ve kahve ikramında da bulunuluyor.