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ByLock kullanan eski polislerin yargılandığı davada 16 tahliye

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 16'sının tahliyesine karar verildi

ByLock kullanan eski polislerin yargılandığı davada 16 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 16'sının tahliyesine karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 19'u tutuklu 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Davanın bir önceki celsesinde alınan ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belgelerin okunduğu duruşmada, ByLock'a giriş şifresi kızının adı ve doğum yılı olacak şekilde "elif2014" olarak belirleyen sanık H.Y'ye savunması için söz verildi.

Sanık H.Y, suçlamaları reddederek, "2014'te Elif adında doğan belki binlerce insan vardır. Ben programı kullanmadım ve bu şifreyi belirlemedim." ifadesini kullandı. Sanık eski polis N.Y. de adı ve memleketi olan Çorum'un plaka kodunu ByLock şifresi olarak belirlediği yönündeki ByLock raporunun doğruyu yansıtmadığını iddia etti.

Diğer sanıkların da belgelere karşı savunmalarını alan mahkeme, iddia makamının mütalaasından sonra ara kararını açıkladı.

Mahkeme, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçlamalarla yargılanan sanık Ali Temel'in dosyasının ayrılmasına ve tahliyesine, tutuklu yargılanan diğer sanıklardan da 15'inin mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Ayrıca sanıklar Ayhan Köse, Mehmet Güz ve Şaban Cirit'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kararın ardından dava dosyasındaki sanık sayısı 20'ye inerken dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı da 3'e düştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #Ankara 21.Ağır Ceza Mahkemesi
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