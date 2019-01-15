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ByLock kullanıcılarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

ByLock kullanıcılarına operasyon!

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock
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