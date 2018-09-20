Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Ceylan A. (23) ile avukatı hazır bulundu.



Savcının iddianameyi okumasının ardından savunması istenen sanık, ByLock programını telefonuna arkadaşının yüklediğini söyledi.



Ceylan A, 2013-2015 döneminde örgütün yurdunda kaldığını belirterek, "Pansiyon içinde sohbetler oluyordu. Fakat ben Fetullah Gülen'i o güne kadar hiç tanımıyordum. 'Hoca efendi' diyorlardı. Fetullah Gülen olduğunu sonradan öğrendim. Telefondan konuşmamamız için ByLock programını indirmemiz istendi. Programın ne olduğunu bilmiyordum. Çoğunlukla arkadaşım kullandı." diye konuştu.



Mahkeme başkanının, pansiyondaki arkadaşıyla 3 bin 292 görüşmeyi neden yaptığı yönündeki sorusu üzerine sanık, şunları aktardı:



"Yurttaki arkadaşlarımla eşyalarımı paylaşmayı seviyordum. Cep telefonumu bütün pansiyon kullanıyordu. Çoğunlukla aramaları da onlar yapmıştır. Benim bu örgütle hiçbir alakam yok. 2015 tarihinden sonra yurtlarında da kalmadım. Ordu'da bir arkadaşımla birlikte eve çıktık ve bağlantım bitti. 3 bin 292 aramayla ilgili diyeceğim bir şey yok. ByLock tespitinde de 157 satır yazışmam varmış. En fazla birkaç kez kullanmışımdır. Sadece bir yere gideceğime dair bilgi vermek için yazmışımdır. Çünkü illa buradan yazmamızı istemişlerdi. Cep telefonundan aramaları yasakladılar. 'Ne derdiniz varsa ByLock'tan anlatın' dediler. Arkadaşım da bu programı telefonuma yükledi. Çoğu zaman o kullandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum."



Sanık, mahkeme başkanının "Cep telefonunu arkadaşlarının kullandığını ispatlayabilir misin? Onlara sorsak 'kullandık' derler mi?" sorusuna ise "Kabul etmezler sanırım. Bir ispatım yok." yanıtını verdi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.