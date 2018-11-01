banner997
O rektör istifa etti
O rektör istifa etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizde ne inkar ne kibir vardır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bizde ne inkar ne kibir vardır
KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de
KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de
Brunson davasının gerekçeli kararı açıklandı
Brunson davasının gerekçeli kararı açıklandı

"ByLock"çulara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatı belirlenen ByLock kullanıcısı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

"ByLock"çulara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 sivil için gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 11'ini yakaladı.

Açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.