Bylock’u delil saymadı, operasyonlara yüklendi: Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın FETÖ hükümlüleri için yaptığı genel af çağrısı, Furkan Cemaati lideri Alparslan Kuytul’dan destek gördü. Kuytul, Youtube’da yayımlanan konuşmasında devam eden operasyonları hedef aldı.

“Her gün televizyonda, altyazıda görüyorsunuz. 56 kişiye gözaltı yapıldı. 30'u tutuklandı. 100 kişiye gözaltı yapıldı FETÖ iddiasıyla. İşte 68'i tutuklandı. Her hafta 1-2 defa bu haberi görüyoruz. Altyazılarda geçiyor süreç. Hiç bitmez mi bu? Hiç bitmez mi? Bitmiyor, bitmiyor. Bu korkunun devamını istiyorlar çünkü. Korku devam etsin.”

FETÖ üyelerine yönelik işlemleri ‘mağduriyet’ söylemine dönüştüren Kuytul, şu sözleri kaydetti:

“Yüz binlerce insana soruşturmalar açıldı. O zamanlar 140.000 idi. 140.000 kişi işten kovuldu... KHK ile bir sürü insan işsiz kaldı, ekmeksiz kaldı. Adam dünkü subay bugün benzinlikte pompacılık yapıyor. Dünkü hakim bilmem bakkallık yapıyor ya da yolda bir şeyler satıyor.”

Konuşmasının devamında, FETÖ davalarının temel dayanaklarından biri olan Bylock hakkında da örgütü savunan ifadeler kullanan Kuytul şöyle dedi:

“Bank Asya'ya para yatırmak, onların okulunda okumuş olmak, orada görev yapmış olmak, Zaman Gazetesi'ne abone olmak, şu olmak, bu olmak, bunlar ölçü olamaz. Bylock bile ölçü değil. Adam sevgilisiyle görüşmek için Bylock yüklenmiş de olabilir telefonuna. O bile ölçü değil. Sizin bakacağınız şey darbeye karışmış mı karışmamış mı? Böyle yapsalardı, bu kadar facialar olmazdı, bu kadar aileler dağılmazdı.”

Kuytul, cezaevindeki FETÖ hükümlüleri için genel af çağrısı yapan Bülent Arınç’ın sözlerine destek verdi: