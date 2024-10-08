C31K grubuna operasyon! "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kod adlı isimler gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen E.K. ve ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T şahısların yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İFADELERİ CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN ALINACAK"

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

"MÜCADELEMİZ HER ALANDA DEVAM EDECEK"

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!

İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"