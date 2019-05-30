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Çağatay Aksu'nun talebi sonrası mahkemeden Ekşi Sözlük ve Şule Çet kararı

Bir Ekşi Sözlük yazarı, sözlükte Şule Çet ile ilgili tüm başlıkların silindiğini belirterek mahkeme kararına tepki gösterdi. Kararda "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin Çağatay Aksu’nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarih ve 2019/2586 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı

Çağatay Aksu'nun talebi sonrası mahkemeden Ekşi Sözlük ve Şule Çet kararı

Bir yıl önce dün hayatını kaybeden Şule Çet'in katil zanlısı Çağatay Aksu, Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet', 'Şule Çet cinayeti' ve 'reddedilince tecavüz edip balkondan atan erkek' başlıklarına mahkemeden ‘erişimin engellenmesi’ kararı çıkarttı.

Kararda "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin Çağatay Aksu’nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarih ve 2019/2586 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.

EKŞİ SÖZLÜK YAZARLARINDAN TEPKİ

Bir Ekşi Sözlük yazarı, karara tepki gösterdi.

Yazar, şunları ifade etti:

"şule çet ile ilgili tüm başlıklar silinmiş. neden bu acele? internet çağında insanların bilgiye, habere erişemeyeceklerini mi düşünüyorsunuz? eğer haklıysanız korkmazsınız ve böyle bir başlığa dahi erişim engeli getirtmezsiniz. haksız ve suçlu olduğunuzu bildiğiniz için mi (bkz: şule çet) (bkz: şuleçet cinayeti) başlıklarına erişim engeli getiriyorsunuz. bu olayı ve davayı tüm türkiye takip ediyor, suçluların cezasını bulması dileğiyledir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #çağatay aksu #ekşi sözlük #Şule Çet
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