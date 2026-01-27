Uyuşturucu soruşturmasında üç kişinin daha testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp’ta örnek veren şüphelilerle ilgili test sonuçları paylaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uyuşturucu soruşturmasında üç kişinin daha testi pozitif çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu’nda verdikleri kan ve saç örneklerine ilişkin test sonuçları açıklandı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre yapılan incelemeler sonucunda 3 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin oyuncu Çağla Boz, Hakan Yıldız ve Koray Beşli olduğu belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında Berna Arıcı, Nevin Şimşek, şarkıcı Alya Şahinler ve Fatıma Sena Bilgin’in ise test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldıGazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldıGündem
uyuşturucu
Günün Manşetleri
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!
Hakkari'de dev operasyon!
"Milli Ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"
Emniyet binasına saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi
Bankalar kesenin ağzını açtı! Bankalar kesenin ağzını açtı!
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
BİM 28 Ocak indirimleri yarın başlıyor! BİM 28 Ocak indirimleri yarın başlıyor!