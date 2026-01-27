Uyuşturucu soruşturmasında üç kişinin daha testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu’nda verdikleri kan ve saç örneklerine ilişkin test sonuçları açıklandı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre yapılan incelemeler sonucunda 3 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin oyuncu Çağla Boz, Hakan Yıldız ve Koray Beşli olduğu belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında Berna Arıcı, Nevin Şimşek, şarkıcı Alya Şahinler ve Fatıma Sena Bilgin’in ise test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.