Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündemde: Parmak izleri 196 ülkenin arşivine gönderildi

İstanbul Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü sırada vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine dair dosyada çeyrek asır sonra önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği’nin talebi üzerine, olay yerinde bulunan ve katile ait olduğu değerlendirilen üç parmak izi ile Çağla’nın tırnakları arasında tespit edilen DNA örneği ve apartman duvarındaki kan lekeleri, İnterpol arşivinde taranmak üzere savcılık kararıyla işlem altına alındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre, Türk Emniyet Teşkilatı'nın AFİS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi) veri tabanında herhangi bir eşleşme sağlanamayan izler, artık İnterpol’e üye 196 ülkenin kayıtlarında karşılaştırılacak.

NE OLMUŞTU?

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 günü saat 16.40 sıralarında okuldan evine döndü. Babası iş yerindeyken, annesi de doktordaydı. Eve gelen genç kız, okul kıyafetini bile çıkaramadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

Cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit etti. İlk etapta aile bireyleri ve apartman sakinlerinden örnekler alındı ancak parmak izleriyle eşleşme sağlanamadı. Soruşturma genişletilerek Tuğaltay ailesinin yakın çevresi, Çağla’nın ağabeyi İlker Tuğaltay ve arkadaşları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin parmak izi incelendi. Ancak yine de bir eşleşme bulunamadı.

İKİ ERKEĞE AİT DNA BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri, ev ve apartmandaki kan lekeleri ile diğer bulguları topladı. Maktulün kendini savunurken katile ait DNA'nın tırnaklarının altına geçmiş olabileceği düşüncesiyle, Çağla’nın tırnakları kesilerek analiz edildi. İlk analizlerde sonuç alınamayınca bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemelerde apartman koridorundaki kan lekesinden bir erkeğe ait DNA profili, Çağla’nın tırnaklarında ise başka bir erkeğe ait DNA profili tespit edildi. Her iki DNA da aile bireyleri ve apartman sakinleriyle uyuşmadı.

Yıllar boyunca gelen birçok ihbar değerlendirilse de somut bir ilerleme sağlanamadı. Olay yerinden elde edilen parmak izleri, Türk Emniyet Teşkilatı’nın AFİS sistemine yüklenerek yapılan karşılaştırmalardan da sonuç alınamadı.

CİNAYET BÜROSU YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Bu yıl içerisinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın göreve başlamasıyla birlikte özellikle faili meçhul olaylara yönelik duyarlılık artırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyada kapsamlı bir çalışma başlattı. Katile ait olduğu düşünülen üç parmak izi ve iki DNA örneğinin eşleşmesi için Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir süreç yürütülmeye başlandı.

İZLER ARTIK 196 ÜLKEDE ARANIYOR

Soruşturmanın yeni aşamasında, elde edilen parmak izleri ve DNA örneklerinin İnterpol veri tabanında araştırılması kararlaştırıldı. Cinayet Büro Amirliği’nin talebi üzerine Cumhuriyet Savcılığı, bu verilerin İnterpol arşivinde taranmasına resmî izin verdi. Artık bu kritik izler, İnterpol’e üye 196 ülkenin kayıtlarında aranacak.

Katile ait parmak izlerinin veya DNA’nın İnterpol arşivinde çıkıp çıkmayacağı yapılacak karşılaştırmalarla netlik kazanacak.

ZAMAN AŞIMI DURDURULAN İLK CİNAYET DOSYASI

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, dosyada daha önce dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. 2020 yılında apartman kapıcısının ifadesi ve DNA örneğinin alınmadığının fark edilmesi üzerine 20 yıllık zaman aşımı süresi durduruldu. Böylece Çağla Tuğaltay cinayeti, zaman aşımı durdurulan ilk cinayet dosyası olarak kayıtlara geçti.