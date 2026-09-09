Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme! Şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

2013'TEKİ TIRNAK ÖRNEĞİYLE EŞLEŞTİ

Dosyada dikkat çeken bir başka detay ise geçmişe dayanıyor. 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede de yabancı bir erkeğe ait DNA profili ortaya çıkmıştı.