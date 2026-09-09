Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme! Şortunda erkek DNA'sı tespit edildi
İstanbul Şişli'de 2000 yılında boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Olay günü üzerinde bulunan şortun iki ayrı bölgesinden çıkan yabancı erkek DNA'sı, kızın tırnaklarından 2013'te alınan örneklerle örtüştü.
Şişli'de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yıllar sonra önemli bir gelişme kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerini ve cinayetin ardından elde edilen bulguları yeni teknolojiyle yeniden incelemeye aldı. İnceleme, Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştirildi.
ŞORTUN İKİ AYRI BÖLGESİNDEN YABANCI DNA'SI ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin sonucunda, Çağla'nın şortunun iki farklı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA örneklerine rastlandı.
Örneklerden birinin şortun lastik kısmında, diğerinin ise paça bölümünde bulunduğu tespit edildi.
2013'TEKİ TIRNAK ÖRNEĞİYLE EŞLEŞTİ
Dosyada dikkat çeken bir başka detay ise geçmişe dayanıyor. 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede de yabancı bir erkeğe ait DNA profili ortaya çıkmıştı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki yeni analiz, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin, o dönem tırnaklardan alınan örneklerle uyumlu olduğunu ortaya koydu.
Yeni DNA bulgusunun ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
Ekiplerin, elde edilen DNA'nın kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi.