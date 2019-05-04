Gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile 10 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep'in dans etme görüntüleri, sosyal medyada hızlıca yayılmış milyonlarca kişi o anları izleyip duygulanmıştı. Eğitmen Çağlar Özdemir, o anları anlattı. Özdemir, "Zeynep ile 4 yıl önce tanışmamız başladı. Engelli bir abimizin vesilesiyle Zeynep ile tanıştık, engelli çocuklarla tanıştık. Bu süreç böyle başladı. Zeynep, muhteşem bir mutluluk yaşıyor zaten dans ederken ifadesinde de siz de görebiliyorsunuzdur. Çalışmaları da aynı heyecanla ve aynı zevkle oluyor genelde. Hemen bir an önce dans dersine gelmek için can atan bir çocuk, ailesinden duyduğum kadarıyla" dedi

Engelli öğrencisiyle dans eden dans eğitmeni Çağlar Özdemir, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.



Bedensel engelli öğrencilere gönüllü dans eğitmenliği yapan Çağlar Özdemir, 10 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep ile dansını anlattı.



Özdemir, şunları söyledi:



"Zeynep ile 4 yıl önce tanışmamız başladı. Engelli bir abimizin vesilesiyle Zeynep ile tanıştık, engelli çocuklarla tanıştık. Bu süreç böyle başladı. Ben, dans eğitmeni olduğum için telefonum gençlik spordan bulunup alınmış, engellilerle dans edebilir miyiz diye bir teklifte bulundum. Tabi ilk başta nasıl olabileceğini hiç tahmin edemedim. Dedim ki 'tabi olabilir' dedim, bir deneyeyim. Sonra başladık ve bir süre sonra baktım çok keyif alıyorum. Benden çok çocuklar keyif alıyor ve bu çok hoşuma gitti. Etkinliklerde bulunduk, etkinliklerdeki tepkileri de görünce bu işi biraz daha sıkı tutmak istedim, onların yanında olmak istedim. Onlardaki değişimi fark edince de biraz daha şevk duydum.



Zeynep, şöyle, muhteşem bir mutluluk yaşıyor zaten dans ederken ifadesinde de siz de görebiliyorsunuzdur. Çalışmaları da aynı heyecanla ve aynı zevkle oluyor genelde. Hemen bir an önce dans dersine gelmek için can atan bir çocuk, ailesinden duyduğum kadarıyla. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sürekli dans etmek istiyor. Böyle bir çocuk. Dansı çok seviyor. Tek yaptığı branş da dans. Dansla yoğun şekilde ilgileniyor."



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