Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Adliyenin C kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesiyle olay yerinde çatışma çıkarken, çatışmada 3'ü polis 5 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırı sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul'daki silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.