Çağlayan Adliyesi'ne nasıl gidilir?

'Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?' şeklindeki sorular yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ NEREDE?

İstanbul Adalet Sarayı veya halk arasında Çağlayan Adliyesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan adliyedir. Temmuz 2011'de mevcut konumundaki yeni binasının açılışından sonra Avrupa'nın en büyük adliyesi oldu.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Çağlayan metrobüs durağı, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının önemli duraklarından biridir ve 8 Eylül 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Şişli'nin Merkez Mahallesi'nde yer alan bu istasyon, yoğun ulaşım talebini karşılamak için önemli bir ulaşım noktasıdır.

Çağlayan metrobüs istasyonuna, M7 Çağlayan metro istasyonundan sadece 500 metre uzaklıkta yürüyerek ulaşılabilir. Ancak, bu iki ulaşım aracı arasında doğrudan bir aktarma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, Çağlayan metrobüs istasyonuna ulaşmak için İETT otobüsleri de kullanılabilir. 141M, 32M, 34, 34A, 34BZ, 34G, 92Ş ve EM1 numaralı otobüs hatlarıyla bu metrobüs istasyonuna rahatlıkla ulaşmak mümkündür.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE ÇIKAN YOLLAR 23 MART SAAT 8'E KADAR KAPALI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.

16.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.