Çağlayan Adliyesi'ne nasıl gidilir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na yol tarifi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?

Çağlayan Adliyesi'ne nasıl gidilir?
Yayınlanma: Güncellenme:

'Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?' şeklindeki sorular yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ NEREDE?

İstanbul Adalet Sarayı veya halk arasında Çağlayan Adliyesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan adliyedir. Temmuz 2011'de mevcut konumundaki yeni binasının açılışından sonra Avrupa'nın en büyük adliyesi oldu.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Çağlayan metrobüs durağı, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının önemli duraklarından biridir ve 8 Eylül 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Şişli'nin Merkez Mahallesi'nde yer alan bu istasyon, yoğun ulaşım talebini karşılamak için önemli bir ulaşım noktasıdır.

Çağlayan metrobüs istasyonuna, M7 Çağlayan metro istasyonundan sadece 500 metre uzaklıkta yürüyerek ulaşılabilir. Ancak, bu iki ulaşım aracı arasında doğrudan bir aktarma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, Çağlayan metrobüs istasyonuna ulaşmak için İETT otobüsleri de kullanılabilir. 141M, 32M, 34, 34A, 34BZ, 34G, 92Ş ve EM1 numaralı otobüs hatlarıyla bu metrobüs istasyonuna rahatlıkla ulaşmak mümkündür.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE ÇIKAN YOLLAR 23 MART SAAT 8'E KADAR KAPALI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi. 

16.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

 - Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,
- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,
- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,
- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,
- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,
- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,
- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,
- Yeniyol Caddesi,
- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,
- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

Son dakika... İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? 22 Mart trafiğe kapalı yollarSon dakika... İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? 22 Mart trafiğe kapalı yollarGündem
ekrem imamoğlu çağlayan adliyesi Trafik istanbul adalet sarayı
Günün Manşetleri
Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı
S-400 ABD’ye mi devredilecek?
İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta peş peşe zam!
Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları
İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi açıklandı
Nevruz'u böyle kutladı
Sokak çağrılarına sert yanıt
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik! Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Akaryakıta peş peşe zam! Akaryakıta peş peşe zam!
Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri
2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? 2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Filiz Akın kimdir? İşte hayatı... Filiz Akın kimdir? İşte hayatı...