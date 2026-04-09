Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'de devlet töreniyle karşılandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey’in Somali’ye ulaşmasıyla ilgili "Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için bismillah diyoruz" ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin derin denizlerdeki gücünü küresel bir ölçeğe taşıdığını vurguladı.

HEDEF 7 BİN 500 METRE

Çağrı Bey, ismini Somali dilinde "ailenin ilk bebeği" anlamına gelen "Curad"dan alan stratejik bir lokasyonda çalışacak. Mogadişu’nun 372 kilometre açıklarında bulunan CURAD-1 kuyusu, teknik verileriyle dünya enerji liginde üst sıraları zorluyor:

Derinlik Hedefi: 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren 4 bin 5 metre daha kazılacak.

Toplamda 7 bin 500 metreye inmesi planlanan CURAD-1, tamamlandığında dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu ünvanını alacak.

Sondaj operasyonlarının 288 gün sürmesi planlanıyor.

CEBELİTARIK’TAN ÜMİT BURNU’NA: 53 GÜNLÜK OKYANUS YOLCULUK

15 Şubat’ta Mersin Taşucu Limanı’ndan demir alan Çağrı Bey, modern denizcilik tarihinin en kapsamlı intikallerinden birini gerçekleştirdi. Akdeniz’i boydan boya geçerek Cebelitarık üzerinden Atlas Okyanusu’na açılan dev gemi, Batı Afrika kıyılarını takip edip Ümit Burnu’nu aşarak Hint Okyanusu üzerinden Somali’ye ulaştı.

MİLLİ DONANMA VE ENERJİ FİLOSU TEYAKKUZDA

Çağrı Bey, bu tarihi görevi dev bir destek ve koruma gücüyle icra ediyor:

Altan, Korkut ve Sancar gemileri operasyonun lojistik yükünü üstlenecek.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin seçkin unsurları TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, sondaj platformuna 7/24 güvenlik şemsiyesi sağlayacak.

Sahada, denizde ve karada toplam 500 uzman personel dönüşümlü olarak görev yapacak.

MOGADİŞU’DA DEVLET TÖRENİYLE KARŞILAMA

Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanı’nda en üst düzeyde protokol katılımıyla bir karşılama töreni düzenlenecek. Törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somali kabinesinden kilit isimler katılacak.

Sondaj çalışması, Oruç Reis sismik gemisinin 234 gün süren ve 4 bin 464 kilometrekarelik bir alanı kapsayan veri toplama sürecinin meyvesi olarak başladı. Somali sahasındaki bu faaliyet, Türkiye’nin enerji diplomasisindeki gücünü ve küresel aktör olma kimliğini pekiştiren en somut adım olarak kayda geçti.