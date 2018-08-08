Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilim had safhada.
Rahip Brunson'ın tutukluluğuyla zirve yapan Washington Ankara ilişkilerinde yeni boyuta geçildi. Sorunların giderilmesi için Türkiye, Amerika'ya 9 kişilik bir heyet gönderdi.
Görüşmeler sürerken Amerika ABD'li rahip Brunson'un iade edilmeden anlaşma olmayacağı mesajını verdi. Son açıklamayı ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptı. Ancak uzmanlara göre, çözüm Brunson'un iadesiyle mümkün olmayacak.
21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, Amerika'nın ajandasında Türkiye'den istediği 3 ana başlık var. Bunlardan ilki de Suriye'deki PKK/PYD varlığının kabul edilmesi.
Dilek, Washington'un Ankara'ya bölgesel işbirliğine son verme ve İran'a yönelik ambargoya katılma dayatması yaptığını da belirtti.
Emekli Kurmay Albay Dilek, Amerika'nın düşmanca tavırlarına karşı Ankara'nın artık daha somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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