Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak. Erdoğan yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede, Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı, güvenli bölge tartışmaları ve İdlib'teki son gelişmeler ele alınacak. İki lider ülkelerin enerji alanındaki işbirliğini de masaya yatıracak.

Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak. Görüşmede kritik konular ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



Ziyarette önemli başlıklar masaya yatırılacak. Öncelikli gündem Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı ve güvenli bölge tartışmaları. İki lider Amerika'nın boşaltacağı yerlerin nasıl doldurulacağını ele alacak.



Erdoğan Fırat'ın doğusu için Amerika'nın gündeme getirdiği, Türkiye'nin kurmayı hedeflediği güvenli bölge konusunun ayrıntısını gündeme getirecek.



Erdoğan ile Putin İdlib mutabakatında gelinen aşamayı da masaya yatıracak. Özellikle son dönemde terör örgütü HTŞ ÖSO'ya yönelik saldırını artırarak İdlib'te kontrol ettiği alanı genişletti. Ankara ve Moskova HTŞ'yi muhalif değil terör örgütü olarak görüyor.



Suriye sahasındaki sıcak gelişmelerin yanı sıra Erdoğan Putin zirvesinde ikili ilişkiler de masada olacak. Ticareti ilişkiler ve enerji alanındaki birliktelikler görüşülecek.



21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Moskova'da yapılacak zirveyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Dilek, Ankara'nın Suriye'de özerkliğin önünü açacak bütün adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.





ulusal.com.tr