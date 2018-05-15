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Cahit Armağan Dilek: Şam ile işbirliği ABD'ye en iyi mesajdır

Bölgeyi yakından izleyen uzmanlar, Kudüs'te gerginlik yaratan Washington'a karşı en iyi mesajın bölgedeki planlarının bozulmasıyla verileceğini söyledi. Bu kapsamda Ankara'nın Şam ile barışması gerektiğini belirten uzmanlara göre; Türkiye, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye operasyon yapılmalı, bölgesel işbirliği kuvvetlendirmeli.

Cahit Armağan Dilek: Şam ile işbirliği ABD'ye en iyi mesajdır
Filistinlileri katleden Washington ve Tel Aviv'e karşı Ankara'nın atması gereken adımlar tartışılıyor.

21'inci Yüzyıl Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, Türkiye en kararlı mesajını Suriye'yle ilişkileri düzeltmek, bölgesel birliği sürdürmek ve PYD'ye operasyon başlatmakla verebilir. 

Dilek, Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin İsrail ile olan diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürmesi  gerektiğini söyledi.

Emekli Kurmay Albay Dilek, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, İsrail'in Golan Tepelerine taarruza geçmesi ile Katar ve Kudüs krizinin bağlantılı olduğunu belirtti.

Irak'taki seçim sonuçlarına da dikkat çeken Dilek, iktidara Amerika'nın ortağı Suudi Arabistan'a yakın Sadr (Sadır) koalisyonunun geldiğini kaydetti.


ulusal.com.tr
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