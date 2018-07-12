21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, NATO'nun Türkiye'nin güvenliğine tehdit olan PKK/PYD'yi görmezden geldiğini söyledi. NATO zirvesi bildirisinde Suriye'nin Türkiye'ye tehdit olduğu iddiasının gündeme geldiğini belirten Dilek, böyle bir durum yok olmadığını söyledi. söz konusu olmadığını ifade etti. Dilek, Müşterek Görev Gücü kararını da yorumladı.

NATO liderler zirvesinde yayımlanan ortak sonuç bildirgesinde Türkiye'ye yönelik gerçek tehditleri maskeleyen kararlar alındı.



Bildiride, Suriye'nin elinde kısa menzilli füzeler olduğu belirtildi. Bu füzelerin Türkiye'ye tehdit oluşturduğu ve bu tehditlerin izlemeye alındığı öne sürüldü. 21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Türkiye'ye asıl tehdidin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD varlığı olduğunu vurguladı. NATO'nun gerçek tehdidi görmezden geldiğini kaydetti.



Dilek, Türkiye'nin kendisine tehdit oluşturan unsurlara karşı Suriye devleti ve bölge ülkeleriyle iş birliği yapması gerektiğini belirtti.



Liderler zirvesinde "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün" kurulması kararı da alındı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Müşterek Görev Gücü'nün komutasında rol alacağını söyledi.



Emekli Kurmay Albay Dilek, "görev gücü" kararını da değerlendirdi. "NATO Türkiye'yi koruyor mu yoksa tehdit mi?" diye tartışmalar varken Türkiye'nin sözü edilen görevde bulunmasının yanlış olacağını söyledi.



Dilek, önümüzdeki süreçte görev gücünün bir bahaneyle Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD bölgelerine konuşlandırılabileceği öngörüsünde bulundu. Bunun da Türkiye'nin sözde PYD kantonlarına operasyonlarını engelleme hedefi taşıyacağını savundu.







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