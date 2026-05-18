Çaldıkları buzağıyı 10 bin liraya satılmışlardı.. 2 Şüpheli yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde yaşayan Ş.A., açık alanda otlayan büyükbaş hayvan yavrusunun yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

JANDARMA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Bölgedeki her ipucunu değerlendiren ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin 19 yaşındaki E.K. ile 16 yaşındaki R.A. olduğunu belirledi. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyonla her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

DEĞERİ 10 BİN TL'YMİŞ!

Sorguya alınan şüphelilerin, çaldıkları buzağıyı vakit kaybetmeden 34 yaşındaki F.Ö.'ye 10 bin TL karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, çalınan buzağının izini sürerek hayvanı E.K.'nin babasına ait bir arazide sağ olarak buldu. Bitkin haldeki buzağı, ekipler tarafından sahibine teslim edilerek Ş.A.'nın mağduriyeti giderildi.

İFADELERİ ALINDI VE BIRAKILDILAR

Olayın ardından hırsızlık şüphelileri E.K. ve R.A. ile çalınan hayvanı satın alan F.Ö., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli sürecin devam ettiği öğrenildi.