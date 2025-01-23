Çalışan anneler için bakıcı desteği: Başvuru şartları ve ücretler belli oldu
Çalışan annelere yönelik bakıcı desteği, bu yıl artışla 21 bin liraya kadar verilecek. Destekten yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ve süreçler açıklandı.
Çalışan annelere yönelik bakıcı desteği, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artışla sunulmaya devam ediyor. Çocuklu kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla başlatılan bu projede, annelere 21 bin liraya kadar destek sağlanacak.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yürütülen projenin 15 milyon liralık bir bütçeyle destekleneceğini duyurdu.
NTV'nin haberine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, başvurularını SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor.
KİMLER YARARLANABİLİR? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI:
0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilecektir.
Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,
Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),
Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve
Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
BAKICI DESTEĞİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira,
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira,
Yarı zamanlı çalışan annelere 9 bin 462 lira,
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira verilecek.