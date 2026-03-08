Çalışandan çok emekli var: Türkiye'nin emekli haritası belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre Türkiye'deki emekli sayısı 17 milyona dayandı. Toplam emekli nüfusunun yaklaşık yüzde 35,5'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşarken; Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı sigortalı çalışan sayısını geride bıraktı.
SGK'nın Kasım 2025 dönemine ait güncel verilerine göre, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 26 milyon 346 bin 901 çalışana karşılık, 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.
Aylık alan emeklilerin statü dağılımına bakıldığında; 11 milyon 520 bin 51 kişinin işçi, 2 milyon 921 bin 564 kişinin esnaf ve çiftçi, 2 milyon 555 bin 659 kişinin ise memur emeklisi olduğu görülüyor.
Veriler, Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5'inin üç büyükşehirde yaşadığını ortaya koyuyor.
İstanbul, 3 milyon 460 bin 810 kişiyle en fazla emekliyi barındıran il konumunda.
İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emekli ile Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emekli ile İzmir takip ediyor.
Türkiye genelinde en az emeklinin yaşadığı iller ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.
ZONGULDAK, SİNOP VE BALIKESİR'DE EMEKLİLER ÇOĞUNLUKTA
Türkiye genelinde Zonguldak, Sinop ve Balıkesir, emekli sayısının mevcut çalışan sayısını aştığı kentler olarak öne çıkıyor.
İstatistiklere göre; Zonguldak'ta 152 bin 193 çalışana karşılık 182 bin 539 emekli, Sinop'ta 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli ikamet ediyor.
Balıkesir'de ise 371 bin 76 sigortalı çalışana karşın 373 bin 983 emekli bulunuyor.
HER 5 ÇALIŞANDAN 1'İ İSTANBUL'DA
Sigortalı çalışan sayısında en yoğun iller listesinin başında yine İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. 6 milyon 30 bin 615 çalışanın bulunduğu İstanbul, Türkiye genelindeki toplam sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ine tek başına ev sahipliği yapıyor.
Bu rakamı 2 milyon 156 bin 110 sigortalı çalışanla Ankara, 1 milyon 463 bin 57 çalışanla İzmir izliyor. En az sigortalı çalışanın bulunduğu iller ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli olarak kaydedildi.
AA muhabirine güncel tabloyu değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, açıklanan istatistiklerin emekli profilini netleştiren temel kaynaklardan biri olduğunu belirtti.
Emekli nüfusunun büyükşehirler ile denize kıyısı olan illerde yoğunlaştığına dikkat çeken Ergün, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal yaşamla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz."