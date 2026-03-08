Çalışandan çok emekli var: Türkiye'nin emekli haritası belli oldu

Emekli nüfusunun büyükşehirler ile denize kıyısı olan illerde yoğunlaştığına dikkat çeken Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal yaşamla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz."