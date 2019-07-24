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Çalışma Bakanı Selçuk'a büyük EYT tepkisi! O görüşmeyle ilgili yazılanlara tepki yağdı - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Endonezya ile ilgili paylaşımın altında çok sayıda EYT tepkisi geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar tepki yağdırdı

Çalışma Bakanı Selçuk'a büyük EYT tepkisi! O görüşmeyle ilgili yazılanlara tepki yağdı - Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Endonezya Cumhuriyeti İşgücü Bakanı Sn. Hanif Dhakiri ile görüşmemizde çalışma hayatı politikalarımıza dair ülkelerimiz arası tecrübe paylaşımı için fikir alışverişinde bulunduk." paylaşımına emeklilikte yaşa takılanlardan tepki yağdı.

Paylaşımın altına gösterilen tepkilerle ilgili yazılanlardan bazıları şöyle:

"EYT'ye kulak tikayıp haklarını verrmediginizdende bahsedin! Nede olsa ülke vatandaşını görmeyip duymuyorsunuz! Ondada bayaa bir tecrubeniz var değilmi?

Biz yandık Endonezya yanmasın

Yasaları geri işleterek eytnin haklarını nasıl gaspettiginizi alamadıkları maaşları %28 aboyu düşüterek nasıl yolunmuş kaza çevirdiginizide anlaysaydınız birde sorsaydınız onlardada yadalar geriye işletiliyormu diye #EmeklilikteYașaTakılanlar

İntibak yasasıyla uğraş Türkiye'deki emekliler arasındaki üç ayrı maaş hesabındaki haksızlıkları gidermeye çalışsanız insan yararına birşeyler yapsanız?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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