Çalışma Bakanlığından Doruk Madencilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarına yönelik yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlandığını ve toplamda 96 milyon liralık ödemenin ardından eylemin sonlandırıldığını duyurdu

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’da sürdürdüğü hak arama eylemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen sürecin ardından neticelendi. Bakanlık, işçi ve işveren tarafı arasındaki diyalog kanallarının işletilmesiyle ulaşılan çözümün detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

60 MİLYON LİRALIK İLAVE ÖDEME YAPILDI

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, işçi alacaklarının ödenmesi sürecinin en başından itibaren titizlikle takip edildiği vurgulandı. Şirket tarafından verilen taahhütlerin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, ödeme detaylarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen 36 milyon Türk lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 milyon Türk lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır."

ÜÇ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA ÇÖZÜM

Sürecin barışçıl bir şekilde sonlanması için devletin ilgili birimlerinin ortak bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların uzlaştığı ve işçi tarafının eylemleri noktalama kararı aldığı teyit edildi.

"HAKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM SÜRECEK"

Bakanlık açıklamasının son bölümünde, çalışma hayatındaki barışın ve işçi haklarının korunmasına yönelik kararlı duruşunu yineledi. Sürecin sadece ödemeyle sınırlı kalmayacağı mesajını veren Bakanlık, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir."

Husumetlisinin adına 25 farklı sipariş verdi, kuryeler kapıya kuyruk olduHusumetlisinin adına 25 farklı sipariş verdi, kuryeler kapıya kuyruk olduGündem
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandıMadencilerin direnişi kazanımla noktalandıGündem
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusuVatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusuGündem
Günün Manşetleri
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu
2026 yılı uyuşturucuyla mücadele bilançosu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu
Beylikdüzü’nde dev operasyon!
Eski Başkan Şeref Albayrak dahil 29 kişi tutuklandı
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Çok Okunanlar
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Malatya'da peş peşe depremler panik yarattı Malatya'da peş peşe depremler panik yarattı
Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak?