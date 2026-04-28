Çalışma Bakanlığından Doruk Madencilik açıklaması

Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’da sürdürdüğü hak arama eylemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen sürecin ardından neticelendi. Bakanlık, işçi ve işveren tarafı arasındaki diyalog kanallarının işletilmesiyle ulaşılan çözümün detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

60 MİLYON LİRALIK İLAVE ÖDEME YAPILDI

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, işçi alacaklarının ödenmesi sürecinin en başından itibaren titizlikle takip edildiği vurgulandı. Şirket tarafından verilen taahhütlerin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, ödeme detaylarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen 36 milyon Türk lirası ödemeye ilave olarak bugün de eylemlere konu olan alacaklara ilişkin 60 milyon Türk lirası ödeme firma tarafından işçilerin hesaplarına aktarılmıştır."

ÜÇ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA ÇÖZÜM

Sürecin barışçıl bir şekilde sonlanması için devletin ilgili birimlerinin ortak bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların uzlaştığı ve işçi tarafının eylemleri noktalama kararı aldığı teyit edildi.

"HAKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM SÜRECEK"

Bakanlık açıklamasının son bölümünde, çalışma hayatındaki barışın ve işçi haklarının korunmasına yönelik kararlı duruşunu yineledi. Sürecin sadece ödemeyle sınırlı kalmayacağı mesajını veren Bakanlık, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir."