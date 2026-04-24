Çalışma Bakanlığı'ndan Doruk Madencilik açıklaması: 36 milyon liralık kısım bugün ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara’da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, işçilerin alacaklarının 36 milyon liralık kısmının şirket yetkilileri tarafından bugün hesaplara yatırıldığı, kalan kısmın ise önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş’ye ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Sürecin başından itibaren ilgili birimlerin devrede olduğu, işçi ve işveren tarafıyla görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında işçi temsilcileriyle toplantı yapıldığı aktarıldı.

BU İLK DEĞİL!

Bakanlık, söz konusu maden işletmesine yönelik geçmiş yıllardaki denetim raporlarını da paylaştı. İşçilerin haklarını ödemeyen işverene uygulanan yaptırımlar şöyle sıralandı:

2023 yılında toplu iş sözleşmesi ihlalleri nedeniyle 3,2 milyon TL idari para cezası.

2025 yılında ücretlerin düzenli ödenmemesi sebebiyle 20,2 milyon TL idari para cezası.

2026 yılında son incelemelerde eksik ödemelerin tespiti ve takibi.

"TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEZSE YAPTIRIM SÜRECEK"

Çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanmasında kararlı olduklarını belirten Bakanlık, sürecin yakından takip edildiğini vurguladı:

"İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir."