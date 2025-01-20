Çalışma saatleri kısalacak mı?

AK Parti kaynaklarına göre, düzenleme tüm meslek gruplarını değil, belirli alanları kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ile dijital çağın gerektirdiği yeni meslekler için özel düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Esnek çalışma modeli kapsamında yer alması planlanan meslek grupları arasında:

Tekstil ve imalat sektöründe çalışan ara elemanlar,

Yazılım geliştiriciler,

Dijital mesleklerde faaliyet gösteren gençler,

Akademik eğitim alanında çalışanlar bulunuyor.

Çalışma saatlerinde değişiklik yok

Son günlerde modelin çalışma saatlerini kısaltacağına dair iddialar ortaya atılsa da AK Parti kaynakları bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “Çalışma saatleri değişmeyecek, kamuda böyle bir uygulama olmayacak. Model sadece belirli meslek gruplarını kapsayacak” denildi.

Yeni esnek çalışma modelleri

Model, tam gün mesai yapmayanlar, yarı zamanlı çalışanlar, haftanın belirli günlerinde çalışanlar ve kısa süreli işlerde çalışanlar için düzenlemeler içerecek. Yeni düzenleme şu çalışma biçimlerini kapsayacak:

Uzaktan çalışma modeli

Kısmi çalışma modeli

Değişken zamanlı çalışma modeli

Akademik çalışmalara uygun esnek model

İş dünyasıyla istişare süreci

Ekonomim’in haberine göre, esnek çalışma modeline ilişkin işveren temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen istişarelerin yakında tamamlanması planlanıyor. Düzenleme ile hem emek yoğun sektörlerin korunması hem de dijital alanlarda büyümenin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, işveren ve çalışan arasındaki uyumun artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.