"(Sağlık çalışanlarının yıpranma payı talebi) Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgili konunun da gereği yerine getirilecektir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sağlık çalışanlarının yıpranma payı talebine ilişkin Sağlık Bakanlığının taraflarla istişare içinde olduğunu bildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgili konunun da gereği yerine getirilecektir." dedi.

Sarıeroğlu, bir otelde düzenlenen Örgütsel Temsil ve Yönetimin Temelleri ile Kadınların Statüsündeki Değişim Eğitim Projesi'nin sertifika törenine katıldı.

Törende konuşan Sarıeroğlu, sendikal hayatta, meslek örgütlerinde siyasette ve her alanda kadın konusunda yıllardır artan bir farkındalık olduğunu belirterek, yönetimde kadın temsili konusunda da büyük adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bakanlık görevine ilk geldiğinde kamu görevlileri toplu sözleşme sürecini yaşadıklarını anımsatan Sarıeroğlu, kadınlarla ilgili konularda dahi toplu sözleşme masasında hiç kadın olmamasını eleştirdi.

Sarıeroğlu, yönetim kademesinde ve toplu sözleşme müzakere masasında kadın olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret ederek, her kurumda olduğu gibi kamuda da aynı sıkıntıyı kendisinin de yaşadığını, kadın çalışma arkadaşı arayışı içerisinde bulunduğunu dile getirdi. Sarıeroğlu, "İnşallah kısa zaman içerisinde biz de yönetim kademesinde daha fazla kadın arkadaşımızla omuz omuza çalışmak için adımlarımızı atacağız." ifadesini kullandı.

Kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışan olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, yönetim kademesinde kadın sayısı artarsa, onların ihtiyaç ve beklentileri konusunda daha pratik bir şekilde ilerlenebileceğini aktardı.



"Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Bakan Sarıeroğlu, kadınlara ilişkin çok ciddi yasal düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, bunların olumlu etkilerini de gördüklerini vurguladı.

Kadınların iş gücüne geçme oranında yüzde 34'ü geçtiklerini aktaran Sarıeroğlu, bu artış oranının, 2023 yılındaki yüzde 41'lik hedefe ulaşılacağının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

"Kadın güçlü olursa biz, Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz" sözlerine yer veren Sarıeroğlu, kadınların kalkınmaya katılımının daha fazla olması durumunda, Türkiye'nin ileriye doğru yürüyüşünün de daha güçlü olacağını aktardı.

Kamu görevlileri toplu sözleşme düzenine geçilmesi gibi hayal olan konuları gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Sarıeroğlu, bu süreçte Sağlık-Sen'in ciddi kazanımlar elde ettiğine dikkati çekti.



SUT'ta reform çalışması

Bu kazanımları hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili biz Çalışma Bakanlığı olarak belki de bir reform olarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ama yaklaşık bir aydır çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımızla birlikte çok uzun yıllardır hem sağlıktaki hizmetlerle, hizmet sağlayıcılarla alakalı olarak hem de bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımız açısından çok daha iyi yerlere getirmemize katkı sağlayacak bu değişikliği sağlarsak, bu süreçte benim açımdan da gelecekte çok iyi şekilde hatırlayacağım bir süreç olmuş olacak. Allah inşallah bu değişikliği yapmayı da nasip eder."



Kadınların iki konu arasında sıkışmasını istemiyoruz

Toplu sözleşme görüşmelerinde "kreş" konusunun da gündeme geldiğini hatırlatan Sarıeroğlu, çalışmanın da analığın da bir hak olduğunu, kadınların bu iki konu arasında sıkışmasını istemediklerini bildirdi.

Anne olan kadın çalışanlara ilişkin yapılan düzenlemeleri hatırlatan Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte hem kamu görevlisi kadınların hem de özel sektördeki işçi kadınlar açısından çocuk bakım hizmetlerinin daha ulaşılabilir, daha kaliteli, daha yaygın hale gelmesi için çalışmalarımızı hızlı bir biçimde gerçekleştireceğiz." dedi.

Toplu sözleşmeye bu konuda bir hüküm eklediklerini belirten Sarıeoğlu, bakanlık bünyesinde sadece Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) kreş olmadığını bunun da yakın zamanda hizmete geçeceğini söyledi. Sarıeroğlu, "Bunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza örmek olması, yaygınlaşması için de Bakanlar Kurulumuz başta olmak üzere her yerde gerekli şeyler söyleyeceğimizden emin olabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Kadın konusu olduğu zaman siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirdiklerini de kaydeden Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde kadınlarla ilgili atılacak adımları kadınlarla konuşarak hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

Kadın istihdamıyla ilgili bir genelge ile oluşturulan Kadın İstihdamı İzleme Kurulunun da daha aktif hale gelmesi için bir yönetmelik değişikliği gerçekleştireceklerini belirten Sarıeroğlu, bu kurulun daha işlevsel, aktif ve politika üreten mutfak halinde çalışmalarını sürdürmesini önemsediğini aktardı.

Sarıeroğlu, "Önümüzdeki döneme ilişkin çalışma hayatının her alanında, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, esnaf, işverenlerimizle ilgili çok güçlü bir istihdam paketi hazırladık. 2018'de inşallah istihdam bağlamında ben çok güçlü etkileri olacağına gönülden inanıyorum, saha çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Tüm kesimlerle alakalı konular şu an masamızdadır. Her konuyla alakalı da çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, çok sıkıntılı bir muhalefet anlayışı bulunduğunu ifade ederek, "Bu süreçler içerisinde biz AK Parti iktidarı olarak, kabinemizle başbakanımızla cumhurbaşkanımız liderliğinde var gücümüzle gece gündüz tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bazı açıklamaları olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda söz verdiğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.



Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz bir kere çıkar ve gereği her zaman yerine getirilmiştir. Bu anlamda yıpranmayla ilgili konunun da gereği yerine getirilecektir. Sağlık Bakanlığımızın bu konularla ilgili taraflarla istişare içinde olduğunu biliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde de nihayete erdirilir çalışmalar ve sağlık emekçilerimizin bekledikleri bu müjde Sağlık Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından inşallah dile getirilir diye umut ediyorum. İyi niyetli bir bakışımız var. Sağlık Bakanımız da öyle. Sağlık emekçilerini çok önemsiyor. Konuşmalarında da her zaman vurgusu ilk önce 'kendi çalışma arkadaşlarım' diye başlayan bir bakanımız var."

Bakan Sarıeroğlu, sağlık çalışanlarına yönelik bütün konuların takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Memur-Sen Genel Başkanvekili ve Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş de kadınların sendikada temsilde yer almasını arzu ettikleri için bu konuda kadınlar komisyonunu kurduklarını anlattı.

Sağlıktaki istihdam politikalarında artık yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilerek, bu sorunun ortadan kaldırılması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi ve çalışanların iş yükünün azaltılması konularında destek isteyen Memiş, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarının yıpranma payıyla alakalı verilen 4 yıllık söz var. Bununla alakalı biz sendika olarak sadece konuşmuyoruz, çalışmalarımız var. Yıpranma payı nasıl verilebilir, ne şekilde olabiliri alternatifli bir şekilde çalıştık. Lütfen Cumhurbaşkanımızın iki defa 'Artık bunu yapın' talimatı vermesi üzerine sonuçlanmayan yıpranma payı noktasında masanın etrafında bütün paydaşlar oturalım ve inşallah yıpranma payının artık yılan hikayesi olmaktan çıkarıp sağlık çalışanlarına bu müjdeyi yakın zamanda hep beraber verelim."

"Tarih sizi taşeronlara kadro veren bakan olarak yazacak" ifadesini kullanan Memiş, Sarıeroğlu'nun bütün sözleşmelilere kadro veren bakan olarak tarihe geçmesini istediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu'na hediye takdim edildi.

Sarıeoğlu, daha sonra Ankara’da 3 günlük eğitim sürecinden geçen 100 sağlık ve sosyal hizmet çalışanı kadına sertifikalarını takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.