Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kadın istihdamına dev destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların çalışma hayatında daha güçlü bir şekilde yer alması ve iş-aile dengesinin korunması amacıyla hayata geçirilen destek mekanizmalarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Women-Up projesinden Edu-Care II projesine kadar sağlanan birçok destek ve teşvik vurgulandı. Aile yapısının korunması ve kadınların iş-aile ikilemi yaşamaması için kolaylaştırıcı tedbirlerin uygulandığı belirtilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kadın emeğiyle güçlü yarınlar inşa etme vizyonu doğrultusunda uygulanan programların detayları paylaşıldı.

Women - Up projesi ile kadın girişimciliğine 34,6 milyon avro

Kadın işverenlere ve kadın çalışanlara doğrudan hibe desteği sağlanarak kayıtlı istihdam güçlendirildi.

İki fazda toplam 9 bin 010 kadın işveren ve 11 bin 824 kadın çalışan desteklendi.

Toplam 34,6 milyon Avro bütçe ile kadın girişimciliği teşvik edildi.

Kadınların üretimde, ticarette ve istihdamda daha güçlü yer alması sağlandı.

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdam Teşviki

Uygulanan teşvik mekanizmalarıyla, kadın istihdamı ve çalışma hayatındaki varlığı desteklendi.

2025 Aralık itibarıyla 380 bin 385 sigortalı desteklendi.

Teşvik kapsamında bugüne kadar toplam 77 milyar 850 milyon 289 bin 606 TL prim desteği devlet tarafından sağlandı.

Kadınların ve gençlerin istihdamı için işveren prim yükü azaltıldı.

EDU-CARE II

0-36 ay arası çocuğu olan annelerin iş yaşamında kalması desteklendi.

3 bin 090 anneye toplam 13 milyon Avro’nun üzerinde destek sağlandı.

3 bin 542 eğitimli çocuk bakıcısı sigortalı ve asgari ücretli olarak istihdam edildi.

Kadınların iş-yaşam dengesi desteklenirken, çocuk bakımında kayıtlı ve güvenceli çalışma teşvik edildi.

Proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından "Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

KİGEP We (Kadın İstihdamı Programı)

Uluslararası Çalışma Örgütü iş birliğiyle kadın istihdamına uluslararası destek sağlandı.

107,3 milyon TL tutarında finansman tahsis edildi.

1.500 sigortalı için prim teşviki uygulandı.

Kadın sigortalılar için daha yüksek destek tutarı öngörüldü.

Geçici koruma altındaki kadınlar içinde kayıtlı istihdam fırsatı oluşturuldu.