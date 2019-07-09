Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan EYT cevabı - Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın (0312) 296 6000 numaralı telefonunun aranarak emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının bildirilmesi ve randevu verilmesi konusunda yapılan Eşref Daşgüleç'in başlattığı çalışma kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın EYT konusunda arayanlara verdiği cevaplar belli oldu. İşte o yanıtlar

Emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, Eşref Daşgüleç'in başlattığı çalışma kapsamında bu hafta boyunca 09.00-18.00 arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın (0312) 296 6000 numaralı telefonunun aranarak EYT mağduriyetinin giderilmesi konusunda bir yasa beklediklerini veya randevu verilmesini rica ediyor.



Bu çalışma kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın, bakanlığı arayan EYT'lilere ne gibi cevaplar verdiği belli oldu.



BAKANLIKTAN EYT CEVABI



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, konuyla ilgili "Çalışma Bakanlığını arayan arkadaşlar aldıgımız cevapları yorum olarak buranın altına yazabilirmisiniz, size EYT için ne cevap verdiler?" paylaşımı yaptı.



"ARAYAN ÇOK FAKAT ÇALIŞMA YOK"



EYT'li bir vatandaş, "Arayanın çok olduğunu fakat bir çalışma olmadığını söylediler" diye yazdı.



Öte yandan aramalara dair bilgi aktaran EYT'li başka bir yurttaş, bakanlığın "Sizin gibi çok arayan var, sizinle ilgili herhangi bir çalışma yok" deyip telefonu suratına kapattığını söyledi.



"BİZZAT BAKANA İLETECEĞİNİ AKTARDILAR"



Başka bir EYT'li de "Saat 11:15 itibariyle yaptığım aramada telesekreter karşılaması sonrası santral düştü!!!! Emeklilikte yaşa takılmış mağduruyum ve Ekim 2018 den beri işsizim halen iş bulamadığımı ve yasa ile alakadar daha fazla mağdur bırakılmamamız gerektiğini izah etmek üzere Sn. Bakanımızla görüşmek istiyorum dedim. Ayrılmayın dedi ancak yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra hat kapandı. 10 dakika bekleyerek 2. kez denedim bu defa santralde Bu defa bir bay çıktı. Aktardı ve kısa sürede son derece nazik bir hanımefendi ile görüştüm. Sabahtan bu yana oldukça yoğun telefon aldıklarını, dernekten telefon numarasının paylaşıldığı ve arama yapılması gerektiğini aktardı. Eyt konusunu oldukça önemsediklerini ve bu yoğun telefon aramalarını bizzat bakana iletileceğini aktardılar, Aramalarımız etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.



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