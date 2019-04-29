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Çalışmaların bittiği yeni bedelli askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemi açıklamasına göre, sistemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacının, öngörülebilirliğin, sürekliliğin ve eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacının yer alıyor. Lise ve altı yükümlü erbaş ve erlerin 1 ay temel askerlik eğitimi, Meslek yüksekokulu mezunlarının yedek astsubay olabileceği, 2 ay temel eğitim ve sınıf eğitimi, Lisans ve üzeri mezunlarına da yedek subay şansı ve Dövizle askerlik durumunda da bir değişiklik olmadığı aktarıldı. İşte o grafik

Çalışmaların bittiği yeni bedelli askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması

Son dakika haberleri...

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, yeni askerlik sistemine ait bir grafik de gösterdi.

Grafikte sistemle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacının, öngörülebilirliğin, sürekliliğin ve eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacının yer aldığı belirtildi.

Yükümlü kaynağı, 5 parçaya ayrıldı. Bunların; bedelli askerlik, yükümlü erbaş/er, yedek astsubay, yedek subay ve dövizle askerlik olduğu ifade edildi.

Askerlik esnasında ve askerlik sonrasında ifadelerinin yer aldığı grafikte şunlar belirtildi:

"Askerlik esnasında: Harçlık-maaş, ücretsiz toplu taşıma, muhtaç ailelere yardım (asgari ücret) ve TSK'ya personel temininde ilave puan.

Askerlik sonrasında: Hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kurana destek ve sağlık sigortası (Hizmet süresi kadar)"

Lise ve altı yükümlü erbaş ve erlerin 1 ay temel askerlik eğitimi yapacağı, askerlik boyunca da harçlık alacakları açıklandı.

Meslek yüksekokulu mezunlarının yedek astsubay olabileceği, 2 ay temel eğitim ve sınıf eğitimi alacakları aktarıldı. Bu kapsamda, harçlık verileceğinin de altı çizildi.

Lisans ve üzeri mezunlarına da yedek subay şansı devam edecek. 2 ay temel ve sınıf eğitimi ile harçlık alacaklar.

Dövizle askerlik durumunda da bir değişiklik öngörülmüyor.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #askerlik düştü mü #yeni askerlik sistemi #son dakika haberleri
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Mehmet - 4 hafta önce
Peki me zaman yururluge gurecek acaba
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Ali yol - 4 hafta önce
Düşcekse düşsün abiler milet umutla bekliyo kac aydir düşmicekse milet umutlanmasin yani
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