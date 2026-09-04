Çalışmayan araçlar sahte evrakla ''çalıştı'' gösterildi! Bolu Belediyesi'nde 34 milyon TL vurgun

Bolu Belediyesi'ne yönelik 34 milyon 288 bin TL'lik usulsüz ödeme soruşturması kapsamında gözaltındaki 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çalışmayan araçlar sahte evrakla ''çalıştı'' gösterildi! Bolu Belediyesi'nde 34 milyon TL vurgun
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Bolu Belediyesine yönelik 34 milyon 288 bin TL'lik usulsüz ödeme soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÇALIŞMAYAN ARAÇLAR SAHTE EVRAKLA "ÇALIŞTI" GÖSTERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, belediyenin çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemelerin mercek altına alındığı soruşturmada, çalışmayan çöp toplama araçlarının çalışmış gibi gösterilerek sahte evrak düzenlendiği belirlendi. Bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı.

BAŞKAN ÖZCAN DA DAHİL 23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, aralarında başka bir dosyadan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu belediye yöneticileri, çalışanları ve şirket yetkililerinden oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 Eylül Salı günü 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından 8 şüpheli ise yeniden jandarma birimlerine götürülmüştü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan geri kalan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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