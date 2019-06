Call of Duty isimli bilgisayar oyununun yeni çıkacak versiyonunun kahramanları YPG'li teröristler ve Beyaz Baretliler oldu. Oyunun senaryosunda PKK/YPG'li bir kadın teröristin sözde verdiği mücadele konu ediniyor. Hikayenin yazarı Taylor Kurosaki de senaryu oluştururken YPG'den ilham aldığını belirtti

Amerika, Ortadoğudaki planlarını gerçekleştirmek amacıyla propaganda araçlarını genişletiyor.



Hollywood filmleri, basın organları derken bu araçlara bir de bilgisayar oyunu eklendi.



Milyonlarca insanın saatlerini harcadığı bu oyunlardan Call of Duty'nin hikayesi dikkat çekiyor.



CALL OF DUTY OYUNUNUN KAHRAMANLARI TERÖRİST



Birçok filmiyle tarihi saptıran Amerika, genç beyinleri oyunlarıyla da bulandırıyor.



Call of Duty: Modern Warfare isimli oyunda PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ve bögede provokatif eylemler yapan Beyaz Baretliler birer kahraman olarak gösteriliyor.



ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN OYUNU



Oyun sadece Türkiye karşıtı değil. Bilgisayar oyununda Türkiye'nin Astana ortağı Rusya da hedef alınıyor.



CALL OF DUTY'NİN KAHRAMANI BİR YPG'Lİ TERÖRİST



Oyunda Farah Karim adlı kadın bir terörist mağdur olarak gösteriliyor. Oyunun senaryosunun yazarı YPG'nin kadın kolu YPJ üyesi Farah Karim'in hikayesini anlattı. Yazar Taylor Kurosaki, kadının bölgede Rus askerlerden korktuğunu ifade etti. Yazar, Amerika tarafından desteklenen PYD/YPG'lilerden ilham aldığını söyledi.



