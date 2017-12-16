Milyonlarca araç sahibinin beklediği cam filmiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre, cam filmiyle ilgili son kararı Başbakan Binali Yıldırım'ın vereceği açıklandı

Cam filmiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.



Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak toplantı yaparak nasıl bir uygulama olabileceğine yönelik çalışmalarını tamamladı.



Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'un haberine göre, oluşturulan mutabakat alternatifli olarak Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak ve uygulama Başbakan Yıldırım'ın kararı çerçevesinde açıklanacak.



"CAM FİLMİNDE SON KARARI BAŞBAKAN VERECEK"



Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Sanayi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, ben ve müsteşarlarımız ile bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bizim bakanlık ve emniyet görüşlerini söyledi. Emniyet ile bizim mutabakatımız var gibi. Konsensus sağlanmış bir metni Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Süleyman Bey ile gideceğiz. Onun talimatlarına göre düzeltip, nasıl talimat veriyorlarsa, onu yayınlayacağız. Son kararı Başbakan verecek" diye konuştu.



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