Çok tartışılan cam filmlere yasak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi.
Üstelik yasak İETT otobüsleri ve servis araçlarını da kapsıyor.
Türkiye'de tam 5 milyona yakın cam filmli araç var.
Oto sanayi esnafı karara tepkili, farklı çözüm önerisi sunuyorlar.
Cam filmini sadece taktırmak değil, söktürmekte masraf, bedeli 150 liradan başlıyor.
Camlarında R43 yazılı, yani kendiliğinden filmli araçlar ve makam araçlarına işlemeyecek yasak.
Uzmanlara göre cam filmi güneşten korunmak için önemli .
HABER /GONCA GÜL KALKAN -KAMERA /BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
Otomobillerde kullanılan cam filmlere güvenlik gerekçesiyle tekrar yasak geldi. Çok tartışılan yasakla 5 milyona yakın cam filmli araç sahibi şimdi cam filmlerini söktürmek zorunda. Ceza, tam 427 lira. Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş kararı eleştirdi.
Çok tartışılan cam filmlere yasak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi.
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