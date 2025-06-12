Cami imamını okla vurdu: 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, sanığın ceza ehliyetine ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunu duruşmada okudu. Raporda, Gündoğdu’nun akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun bulunduğu vurgulandı.

Sanık Gündoğdu, rapora ilişkin herhangi bir itirazının olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

KAN DONDURAN SALDIRI ANLARI İDDİANAMEDE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın detaylarına geniş yer verildi. 24 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda, Muhammed Fatih Gündoğdu’nun başında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş pantolon ve sandaletle Bağcılar'daki Necattin Camisi'ne doğru yürüdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiye girdikten sonra kısa bir süreliğine evine dönen sanığın, daha sonra elinde "Apez Gira" yazılı yay ve "Blazey Easton" markalı okla tekrar cami yönüne gittiği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Gündoğdu, imam Dursun Kuru'nun hedefe girmesini bekleyerek oku fırlattı. İlk oku imamın vücuduna isabet ettiren sanık, ikinci oku hazırlarken çevredekiler tarafından engellendi.

İddianamede, saldırının bir kamu görevlisine yönelik ve tasarlanarak gerçekleştirildiği ifade edilerek, Gündoğdu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtildi. Bu kapsamda sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşmada söz alan sanık, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı bir beyanda bulunmazken, "Rapora bir şey demeyeceğim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Eylül’e erteledi. Duruşmanın bir sonraki celsesi yine Silivri Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda yapılacak.