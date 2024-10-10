Can Bonomo'nun ablasından intihar girişimi! Durumu kritik

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun 42 yaşındaki ablası Funda Bonomo, aldığı ilaçlar sonrası intihara teşebbüs etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Funda Bonomo'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can Bonomo'nun ablasından intihar girişimi! Durumu kritik
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Durumla ilgili bir açıklama yapan Can Bonomo, “Ailemiz son zamanlarda zorlu bir süreçten geçiyor. Ablam, erken müdahale sayesinde stabil duruma getirildi ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Onun yanında olmak için tüm sevdiklerimizle destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Funda Bonomo, İzmir'in Konak ilçesindeki evinde 8 Ekim'de gece saatlerinde aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve Funda Bonomo, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Bonomo'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

Can Bonomo, bu zor süreçle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin geçirdiği zor zamanlarda yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Herkesin bu süreçte saygı ve sevgiyle yaklaşmasını rica ediyorum" dedi. Funda Bonomo, Hayvanlar İçin Projeler Derneği’nin (HİPDER) kurucusu olarak biliniyor ve Kemalpaşa’daki çiftliğinde 165 engelli köpek ve 5 kediye bakıyor.

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