Vatan Partililer, organ bağışında öncü oldu. Son fedakarlık, dayanışma ve insanlık örneği Antalya’dan geldi. Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ, karaciğerinin bir parçasını partili arkadaşına verdi

VatanPartililer daha önce Aydınlık’ın İzmir Temsilcisi Hayati Özcan ve eski Bakan Yaşar Okuyan için ciğer nakli seferberliği yapmıştı. Bağış bekleyen iki isim için kısa süre içinde Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce partili ciğerini vermek için başvurdu. Nakil yapılan iki isim, sonunda sağlığına kavuştu.



Geçen hafta sosyal medyada dolaşan bir haber toplumda unutulmaya yüz tutmuş bir dayanışma, fedakarlık ve insanlık örneğiydi.TGB’nin kurucularından, VatanPartisi Antalya il Başkanı Rıza Türkmendağ, dava arkadaşının yeğenine hiç düşünmeden ciğerinin bir parçasını verdi.



Haber, Hatice Parlatıcı’nın verdiği şu teşekkür mesajıyla duyuldu: “Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ. Sevecen, güler yüzlü, iyi yürekli, mücadeleci, devrimci bir insan o. Gencecik yeğenime karaciğer nakli yapılması gerekiyordu Antalya’da. Aradım, ‘Karaciğer lazım şu şu koşullarda Rıza, ne yapabiliriz?’ dedim. Daha sözümü bitirmeden, tereddüt dahi etmeden içten, samimiyetle ve düşünmeden, koşulsuz ‘Abla olursa ben veririm’ dedi. Ve bu gün karaciğerini vererek bize bir hayat bağışladı. Aslan yürekli kardeşim benim sen çok yaşa emi... Partimle, partililerimle gurur duyuyorum. Sağlığı gayet iyi, ameliyattan çıktı. Yeğenim hala ameliyatta ve onun da durumu iyiye gidiyor. Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren doktorumuz Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine de başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgilerim onlarla... Minnettarız.”



PARTİMDEN ÖĞRENDİM

Sağlık durumu iyiye giden Türkmendağ’ı soğuk algınlığımız nedeniyle ziyaret edemediğimiz için kendisiyle telefonda konuştuk. Fedakarlığı kendi kişisel erdemi olarak görmüyordu. Partisini işaret etti: “Gayet iyiyim. Yürüyüş ve nefes egzersizlerine devam ediyorum. Bu süreçte Antalya İl Örgütüme ve yönetimine, Antalya Öncü Gençlik’e, Genel Merkez yöneticilerime, desteğini esirgemeyen aileme, kardeşlerime, tüm dostlara ve Akdeniz Tıp Fakültesi personeline teşekkürü borç bilirim. Bir insana umut olmak, onun canına can katmak büyük mutlulukmuş. Bana fedakarlığı, acıyı, kederi paylaşmayı öğreten partim sayesinde bu kararı tereddüt etmeden alabildim. Hepinize saygılar.”



CİĞERİNİN PARESİ

Rıza Türkmendağ, Vatan Partisi Antalya İl Başkanı olarak göreve başladığında, partili arkadaşı Hatice Parlatıcı’nın yeğeni, Beden Eğitimi Öğretmeni Şule Ertuğrul’un acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendi. Verici bulmak için üyelere çağrı yaptı. Ancak işin başında olma geleneği burada da devreye girdi ve gerekli tüm doku testlerini önce kendi yaptırdı. Şule Ertuğrul’un parti üyesi olan halasına “Uyarsa ben bağışta bulunmak isterim” dedi. Doku uyum testleri, Etik kurul görüşmeleri... Derken verilen söz tutuldu. Rıza Başkan yine işin en çoğunu yapmayı seçti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi’nde 36 yıllık ciğerinin paresini paylaştı. En kıymetlisi ile, “Canım ciğerim” dediği halkıyla....



Rıza Türkmendağ



İlk fedakarlığı değil

Rıza Türkmendağ, en kıymetlisine ‘ciğerim’ diye seslenen anasının yedi çocuğundan biri olarak 1982’de Sivas Yıldızeli Topulyurt köyünde dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra Devlet parasız yatılı okullarında geçen lise yıllarında yolu Aydınlıkçılarla kesişti. Ama elini köyünden hiç çekmedi. Harmanda, hasatta, ekimde, dikimde, yaylada, yalnız kendi evlerinin değil, koca Topulyurt’un Rızası oldu. Nerede bir imece varsa orada Rıza, işin en çoğunu yapmanın telaşıyla yerinde duramaz, üretimin başına geçerdi. İşin en çoğunu yapma azmiyle üniversite yıllarında TGB’nin kurucuları arasında yer aldı, Sivas ve Antalya TGB il başkanlığı görevlerini yürüttü, toprak ağalığına karşı verilen mücadele ile adını duruyan Bismil Cumhuriyet köyüne okul yapılması çalışmasına katıldı. Malatya’da kayısı üreticisiyle yürütülen imecede onun en kısa zamanda en çok kayısıyı toplama rekorunu kıran henüz çıkmadı. Ermenek maden faciasından hemen sonra partisi adına bölgede dayanışmayı ve mücadeleyi örgütleyen isimlerin başında yer aldı. Antalya’da il ve ilçe yöneticiliklerinin ardından İl Başkanı olarak göreve başladı.



Ergenekon gazisine TGB’li genç yetişti

Vatan Partisi İl Başkanı Rıza Türkmendağ’ın ciğerinin bir parçasını partili arkadaşının yeğenine vermesi, Aydınlıkçılar açısından bir ilk değil. Aydınlık’ın İzmir Temsilcisi Hayati Özcan ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Yaşar Okuyan için de benzer dayanışma örnekleri sergilenmişti. Ergenekon tertibinin 25 Mart 2008 tarihindeki ikinci dalgasında tutuklananlardan biriydi Hayati Özcan. Ulusal Kanal’ın İzmir temsilcisi, İşçi Partisi’nin de bölgedeki simge ismiydi. Önce Tekirdağ’da, sonra Silivri’de, toplam 18 ay 20 gün hapis yattı, 30 Ekim 2009 tarihinde serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı gün İstanbul’da yaptığı ilk açıklamada “Neden alındığımızı da neden bırakıldığımızı da bilmiyorum” demişti. Özcan’ın bilmediği bir diğer acı gerçek de “terörist” damgası ile tutsak olduğu sırada eşinin kansere yakalanmış olduğuydu. Aile ve dava arkadaşları haberdardı, Hayati Özcan’a söylememişlerdi. Avukatlarının girişimiyle, son günlerinde eşinin yanında olması için yapılan başvuru kabul edilmiş, Özcan tahliye edilmişti. Tahliyesi, sevgili eşini iyileştiremedi, ama birkaç ay ömür biçilen Zeynep Özcan, eşinin desteği ve kazandığı moralle iki yıl daha yaşadı, 2011’de vefat etti. Ne var ki, bu zorlu süreçte Hayati Özcan’ın karaciğeri iflas etti 2013 Ocak ayında doktorlar “karaciğer nakli” dediler.



ON GÜNDE YÜZ GÖNÜLLÜ

Özcan’ın kızı babası için verici aramaya başladı. O dönemde TGB Genel Başkanı olan İlker Yücel, “Hayati Özcan’a karaciğer lazım” duyurusu yaptıktan sonra, on gün içinde yüz başvuru oldu. Kimler yoktu ki başvuranlar arasında. Başta İzmir’deki TGB’li gençler, partililer, Kayseri’den demiryolu işçisi, Adana’dan, Konya’dan evli, bekar insanlar, Aydınlık çalışanları... Başvuranların kan değerlerine bakıldı, operasyon için gerekli testleri yapıldı, “İlker abinin selamıyla geldim” diye çıkagelen 23 yaşındaki bir gencin değerleri denk düştü. Operasyon yapıldı ve Hayati Özcan hayata döndü. Aradan 4 yıl geçti, bu kez Yaşar Okuyan’ın sağlık sorunu çıktı. Eski bakan, Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısıydı. Ulusal Kanal ve parti organlarından yapılan duyuruda karaciğer nakli için gönüllü arandığı duyuruldu. Bu kez bin 700 başvuru oldu, uygun donör bulundu ve 11 Mart 2017 tarihinde yapılan operasyonla Yaşar Okuyan sağlığına kavuştu.



Devrim Aşkın Karasoy/ Füsun İkikardeş/ Aydınlık