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Can Dündar Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Can Dündar Erdoğan'a tazminat ödeyecek

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı. Davalılar Can Dündar, dönemin Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç ile Yenigün Haber Ajansı'nı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Özay, davanın kabul edilmesini istedi. Davalı vekilleri ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davalıları 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, fazlaca tazminata ilişkin talebi reddetti.

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Can Dündar tarafından 1 ve 8 Temmuz 2014'te kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla 3 Ağustos 2014'te yayımlanmaya başlayan ve 6 gün devam eden yazı dizisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı anlatılarak, davalıların 50 bin lira manevi tazminat ödemesi istenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Can Dündar #tazminat #recep tayyip erdoğan
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