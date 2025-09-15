Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Can Holding bünyesinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin soruşturmada 5 şüpheli, “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Can Holding bünyesinde yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu ve gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gibi isimlerin yer aldığı 5 şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı.

Bu sabah 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 6’ya yükseldi.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından:

Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlarından tutuklama talebi,

Cemal Can hakkında “örgüt üyeliği” suçundan tutuklama talebi,

Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ise “örgüt” ve “aklama” suçlarından ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

