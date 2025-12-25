Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: İki isim tahliye edildi

Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik başlatılan, ilerleyen süreçte Park Holding’i de kapsayan soruşturmada tutuklu bulunan isimler hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

1 Ekim tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen AFC İthalat İhracat Turizm yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass CEO’su Gökhan Şen'in dün gece saatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI 1 EKİM'DE ÇIKMIŞTI

Soruşturma süreci, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla başlamıştı. Gökhan Şen ve Atilla Ciner'in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler 1 Ekim sabahı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan Ciner ve Şen hakkında tutuklama kararı verilmişti.

10 KİŞİYE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Mahkeme, dosyada adı geçen diğer 10 şüpheli için ise farklı bir karar vermişti. Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında tutuklama yerine yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Savcılık makamı, soruşturmanın dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerle genişletilerek sürdüğünü açıkladı. Süreç içerisinde çok sayıda şirkete kayyum atanırken, dosyanın yetkisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

Soruşturmanın diğer ayağında ise Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmış, yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.