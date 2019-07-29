Çanakkale açıklarında 3 ayrı operasyon yapıldı. Midilli Adası'na geçmeye çalışan 101 göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Ege Denizi'nde operasyondaydı. Babakale, Kadırga Burnu ve Sivrice açıklarında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.



Lastik botla denize açılan, aralarında çocuklarında bulunduğu 100 göçmen yakalandı.



Afganistanlı göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Kamyon lastiğini bot olarak kullanıp denize açılan Filistin uyruklu bir kişi ise son anda kurtarıldı.



Denize açıldığı kamyon lastiği sürüklenmeye başlayan 21 yaşındaki Filistinli, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.





ulusal.com.tr