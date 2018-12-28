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Çanakkale Ayvacık'ta deprem (28 Aralık 2018 AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Çanakkale Ayvacık'ta deprem (28 Aralık 2018 AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 19:12'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6 KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 KM derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çanakkale #deprem #son depremler
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