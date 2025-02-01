Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı!
Yayınlanma:

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 17.40 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesiGündem
çanakkale
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
AKOM'dan uyarı
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Bu otomobillerden uzak durun! Bu otomobillerden uzak durun!
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Altın fiyatları tırmanışa geçiyor!
AKOM'dan uyarı AKOM'dan uyarı