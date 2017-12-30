Almanya bandıralı "MSC Genova" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
İzmit'in Yarımca Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan geminin 366 metre uzunluğunda ve 153 bin 115 groston ağırlığındaki olduğu öğrenildi.
Gemiye boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.
Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
Dev konteyner gemisinin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü transit geçişlere kapatıldı
Almanya bandıralı "MSC Genova" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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