banner961
Ege'de deprem
Ege'de deprem
Boğaz kapatıldı
Boğaz kapatıldı
Sosyal medya operasyonunda gözaltılar var
Sosyal medya operasyonunda gözaltılar var
Galatasaray'da kimse beklemiyordu! Sürpriz isim
Galatasaray'da kimse beklemiyordu! Sürpriz isim

Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Dev konteyner gemisinin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Almanya bandıralı "MSC Genova" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İzmit'in Yarımca Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan geminin 366 metre uzunluğunda ve 153 bin 115 groston ağırlığındaki olduğu öğrenildi.

Gemiye boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale boğazı #suudi arabistan #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bursa'da terör operasyonları: Gözaltılar var
Sonraki Haber
Bilecik'te trafik kazaları: 8 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.