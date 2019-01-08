Yalova'ya giden geminin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada yangın çıktı. Yangını kendi sistemiyle söndüren yük gemisi, işlemlerinin tamamlanmasını beklemek için boğaza demir attı.

Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangının mürettebat tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.Yunanistan'dan yola çıkan yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği esnada yangın çıktı."Qezban" isimli Türk bayraklı gemi, yangını kendi sistemleriyle söndürdü. Ardından olayın meydana geldiği Lapseki açıklarında demir attı.İçinde 242 tır olan ve 193 metre uzunluktaki gemiye, güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' romörkorü refakat ediyor.Bekleme halindeki geminin durumu, yasal işlemlerin ve teknik ekibin incelemesinin ardından netleşecek.