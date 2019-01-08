Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangının mürettebat tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.



Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce römorkörler sevk edildi.



Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenilen geminin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangının, mürettebat tarafından yangın söndürme sistemleri kullanılarak kontrol altına alındığı bildirildi.



Ekipler, gemideki incelemelerini sürdürüyor.

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