Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda, gece yarısı başlayan yoğun sis, saat 05.00 itibarıyla etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 06.30'da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı.
Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi.
Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi.
Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.
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