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Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

Hong Kong bandıralı bir geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

Hong Kong bandıralı "Ym Wish" adlı 368 metrelik konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İstanbul'un Ambarlı Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan geminin 368 metre uzunluğunda ve 144 bin 651 groston ağırlığında olduğu belirtildi.

Gemiye boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörleri refakat etti.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Geminin geçişi sonrası boğaz tekrar trafiğe açıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hong Kong #çanakkale
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